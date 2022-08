Tashmë nuk ka më dyshime, anësori serb Filip Kostic ka zbarkuar në Torino.

Ish-lojtari i Frankfurt ndodhet në zonën ku kryen ekzaminimet mjekësore me klubin e Juventusit, në “J Medical”.

29-vjeçari do të përfitojë 3,5 milionë euro në sezon./ h.ll/albeu.com

Kostic has arrived at the Continassa 🇷🇸⚪️⚫️pic.twitter.com/ghghTc7aL6

