Erdhi me shumë bujë dhe nuk bindi, skuadra lodineze në garë për Melon

Sipas Calciomercato.com, Goal.com dhe Sun Sport, Arsenali është i vetmi klub i interesuar të heq Arthurin nga duart e Juves.

Juve shpreson të marrë të paktën 35 milionë euro për të për të shmangur një humbje të madhe.

Fabio Capello kritikoi në mënyrë të famshme Arthurin në Sky Sport Italia, duke bërë shaka se ai “duket më shumë si një lojtar regbi sesa një futbollist”, sepse ai kalon vetëm anash ose prapa.

Te Juventus gjithashtu janë të etur për të hequr Aaron Ramsey-n nga fatura e pagave dhe duke u përpjekur të negociojnë një përfundim të parakohshëm të kontratës me pëlqim reciprok, në mënyrë që ai të gjejë destinacionin e tij të ardhshëm si një lojtar i lirë. /albeu.com/

Arsenal look to snap up Arthur with no other club interested in signing Juventus star https://t.co/fh3N81H70C

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) June 10, 2022