“Ëndrra” NBA ndërpritet në mes, humb jetën në luftë basketbollisti ukrainas

Sulmet që Rusia po bën ndaj Ukrainës prej thuajse 2 javës, kanë marrë shumë jetë njerëzish duke shkaktuar shumë viktima.

Mes tyre edhe sportistë ukrainas të cilët në kishin marrë armët për të mbrojtur vendin e tyre, duke luftuar kështu forcat ruse.

Ditën e sotme një tjetër sportist ka humbur jetën në luftën mes dy vendeve, teksa bëhet fjalë për Bohdan Popova, i cili vetëm 19-vjeç vritet nga rusët.

Basketbollisti ukrainas ishte pjesë e të rinjve të Ukrainës dhe kishte mesatare prej 13 pikësh e 19 kërcimesh për ndeshje.

Ai ëndërronte të studionte në kolegjin UCLA në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të luante fillimisht në ligën NCAA e më pas në NBA, ku fatkeqësisht “ëndrra” NBA u ndërpre në gjysëm.

Ai bëhet sportisti i katërt i vrarë në Ukrainë pas sportistit të biatlonit, Yevhen Malishev dhe futbollistëve Dmytro Martynenko e Vitalii Sapilo. Gjithashtu, ditë më parë u vra edhe trajneri i Kombëtares Ukrainase të Çiklizmit./ h.ll/albeu.com

The talented Ukrainian teen basketball player Bohdan Popova was killed this week.

The 6’3” Popova averaged 13 points and 19 rebounds per game.

He dreamed of playing basketball in the NCAA for UCLA because he idolized Bill Walton. pic.twitter.com/auzKMiuGoR

