Endrick vazhdon t’i çmend tifozët e Real Madridit, shënon përsëri për Brazilin

Me golat nga Endrick dhe John Kennedy, Brazili fitoi 2-0 dhe eliminoi Kolumbinë të premten pas mesnate në ndeshjen përmbyllëse të Grupit A, që i fundosi pa asnjë pikë kultivuesit e kafesë në vendin e fundit të grupit.

Brazili, me pak futboll, por me shumë cilësi, kontrolloi një Kolumbi që u përpoq të shkonte në sulm, sepse kishte nevojë për të fituar, por ata vunë këmbët në tokë shumë herët.

Në minutën e 25-të të ndeshjes së luajtur në stadiumin Brigido Iriarte në Caracas, Endrick përfitoi nga një kthim i tipit nga portieri Sebastian Guerra dhe e dërgoi epërsinë 1-0 për skuadrën e Ramon Menezes.

Në pjesën e dytë, Kolumbia tentoi të futej në lojë, por pa fat dhe pranoi golin e 2-0 në minutën e 83-të, kur John Kennedy përfitoi nga pasimi i Gabrielit dhe me një portë bosh vulosi ndeshjen.

Lamtumirë e trishtuar për kolumbianët që pa pikë dhe me dy ndeshje shohin Ekuadorin në krye të grupit me 7 pikë, Brazilin e dytin me gjashtë pikë dhe një ndeshje më pak, Venezuelën me dy, pas dy barazimeve; Edhe Bolivia u eliminua me tre ndeshje dhe një pikë të vetme.

Turneu jep dy vende direkte për Lojërat Olimpike “Paris 2024”.

Në ndeshjen e ardhshme, Brazili luan ndaj Ekuadorit, ndërsa në ndeshjen e fundit kundër Venezuelës. /Telegrafi/