Endrick shënoi golin e fitores për Brazilin, kërcimi i tij ‘vjedh’ vëmendjen

Teksa Palmeiras është i përfshirë në Liga Paulista, Endrick Felipe po bën bujë me ekipin e tij kombëtar të Brazilit.

Sulmuesi nën pronësi të Real Madridit është aktualisht në detyrë ndërkombëtare me Brazilin U23 që synon të sigurojë një vend në Lojërat Olimpike në Paris.

I riu la gjurmë të pashlyeshme duke shënuar një gol vendimtar vetëm katër minuta pas ndeshjes me Bolivinë të martën pas mesnate.

17-vjeçari mori një top dhe pas një sprinti doli i vetëm me portier duke mos pasur vështirësi për të shënuar golin e epërsisë 1-0, i cili doli të ishte edhe i fitores.

Pas këtij goli, Endrick kaloi në modalitetin e plotë të kërcimit ‘samba’ për të festuar me shokët e tij të skuadrës.

Braziliani pritet t’i bashkohet radhëve të Real Madridit pas gjashtë muajsh, sapo të mbushë 18 vjeç. Los Blancos e shohin të riun si numrin e tyre 9 për vitet në vijim.

Imagjinoni këtë kërcim në Santiago Bernabeu. /Telegrafi/

Endrick's celebration in LaLiga will hit like crack pic.twitter.com/QOwRKYCiQo

— Dr Yash  (@YashRMFC) January 23, 2024