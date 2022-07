Emre Can i vjen keq për Juven dhe Allegrin: Torino i mungon edhe Cristiano Ronaldos

Emre Can, ish-lojtari i Juventusit, shpreh keqardhje për kohët e Torinos, për pritjen e tifozëve dhe të presidentit Andrea Agnelli.

Në Borussia Dortmund e kontestojnë dhe madje e përkufizojnë si “të bezdisshme”. Ata e akuzojnë atë se e ka ka irrituar shokët e skuadrës.

Në fund ai nuk i mbajti premtimet as në Liverpool, as në Juventus e as në Dortmund. Vetëm me Max Allegrin e gjeti veten (37 paraqitje, 4 gola në 2018-2019).

Doni të takoheni përsëri? Me siguri, ata që largohen nga Juventusi më pas pendohen. Torino i mungon edhe Cristiano Ronaldos.

Dhe Paul Pogba bëri gjithçka për t’u rikthyer, pranoi gjithashtu një ulje të pagës në krahasim me kohën e Manchester United”, tha mesfushori. /albeu.com/