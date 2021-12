Emocionuese, Gerrard duartrokitet nga Anfield kur futet ne fushë (VIDEO)

Rikthimi sot në Anfield nuk ishte me fat për Steven Gerrard, i cili si trajner i Aston Villas u mposht nga Liverpool falë golit të Salah.

Ish-mesfushori i Liverpool, megjithatë, është pritur në mënyrë fantastike nga ish-tifozët e tij, të cilët në momentin e hyrjes së tij në fushë kanë kënduar brohoritje të zhurmshme për ish-numrin 8./h.ll/albeu.com

Steven Gerrard returns to Anfield for the first time since he left the club in 2015 to a massive reception 👏 pic.twitter.com/0psxdUC1hA

— Football Daily (@footballdaily) December 11, 2021