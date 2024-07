Elseid Hysaj bën ndryshimin drastik në look (VIDEO)

Në ndeshjen e parë të EURO 2024, Shqipëria humbi duke bërë kështu Italinë fituese, me rezultanin 2-1. Por, kritikat ndaj Elseid Hysajt për golin e dytë të pësuar ndaj Italisë, zunë jo pak vend në media dhe opinionin sportiv shqiptar.

Futbollisti uli kokën dhe shmangu goditjen e Nicolò Barella-s në minutën e 16, gol që çoi Italinë në avantazh.

Për këtë veprim të Hysajt, tifozët nuk ja kanë kursyer kritikat mbrojtësit dhe një ndër komentet më virale lidhur me look-un e tij.

Ndërkohë së fundmi, Hysaj ka ndryshuar pamje dhe kjo nuk mund të kalohej pa vënë re.

Ai ka ndryshuar modelin e shumëpërfolur të flokëve dhe gjithashtu është bërë bjond.

Elseid Hysaj, duket se nuk do të jetë më pjesë e Lazios sezonin e ardhshëm. Mediat italiane raportojnë se mbrojtësi i djathtë i Shqipërisë, nuk do të luajë më sezonin e ardhshëm me klubin e Lazios, pas tre viteve të kaluara në Romë.

Bardhekaltrit e kanë nxjerrë në shtije dhe janë në pritje të një oferte të majme.

Sipas mediave italiane, klube nga Katari dhe Arabia Saudite kanë shfaqur interes për mbrojtësin e djathtë. Gjithashtu, klubi ka nxjerrë në shitje edhe Mandas, Isaksen dhe Castellanos.