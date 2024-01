“El Classico” në finalen e Superkupës së Spanjës, Ancelotti dhe Xavi nuk bëjnë ndryshime, luhet për lavdi dhe trofe

Superkupa e parë e vërtetë në Arabinë Saudite, e para që do të luhet nga fituesi i La Liga EA Sports dhe fituesi i sezonit të kaluar të Copa del Rey, do të diskutohet nga dy të mëdhenjtë e futbollit spanjoll: Real Madrid dhe Barcelona.

Ndeshja që vendi aziatik ka ëndërruar që nga ardhja e turneut në vitin 2020 do të jetë El Clasico e dytë e sezonit, pasi Jude Bellingham vendosi të parën në favor të të bardhëve në stadiumin Montjüic.

Ekipi i Xavit shfaqet pasi mposhti Osasunën me më shumë aftësi sesa shkëlqim në gjysmëfinale. Los Blancos, pas një derbi historik (5-3) ndaj Atlético de Madrid, në të parën e xhiros kualifikuese që do të shënojë ndeshjen hapëse të tre derbeve, që do të luhen pas rreth tre javësh, vijnë me dëshirën për të fituar trofeun e radhës.

Vitin e kaluar, Barcelona arriti të mposht skuadrën e Ancelottit (1-3) në atë që shënoi trofeun e parë të Xavi Hernández si kreu i pankinës së Barçës. Nëse përsëritet, Barcelona do të konsolidonte pozicionin e saj si skuadra më e suksesshme në turne me 14 tituj. Nëse Real Madrid do ta bënte këtë, ata do të arrinin dymbëdhjetë.

Real Madrid–Barcelona në finalen e Superkupës së Spanjës do të luhet këtë të diel, më 14 janar, në ora 20:00, në stadiumin Al-Aëëal në Riad, shtëpia e Al Nassr e Cristiano Ronaldos. Kjo fushë, me një kapacitet për 25 mijë spektatorë, është vendi ku janë luajtur edhe të dyja gjysmëfinalet.

Carlo Ancelotti, i cili dëshiron që shqetësimi fizik i Carvajal të largohet, mendon të përsërisë njëmbëdhjetëshen e derbit, me të vetmin dyshim nëse do t’i japë hapësirë Lunin në portë. Xavi, nga ana e tij, po shqyrton hyrjen e João Félix ose Lamine Yamal në formacionin titullar pas dëmtimit të Raphinhas, humbja e vetme në minutën e fundit të finales. /balkanweb/