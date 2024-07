Eksperienca e Berishës vlerësohet, 2 klube italiane synojnë portierin shqiptar

Spezia kërkon një portier me eksperiencë dhe ka vënë në shënjestër “gardianin” shqiptar Etrit Berisha.

Klubi që militon në Serinë B po intensifikohen kontaktet me Etrit Berishën, që aktualisht është lojtar i lirë, i freskët nga kampionati europian me Shqipërinë e tij dhe nga sezoni me Empolin në Serinë A.

Një portier me besueshmëri të madhe dhe performancë të shkëlqyer bazuar në përvojën e tij 35 vjeçare.

Por Berishën e kërkon edhe një klub i Serisë A.

Leçe është e gatshme ti ofrojë Berishës mundësinë që të qëndrojë në elitën e futbollit shqiptar, por jo fanellën titullare. E ardhmja e portierit kuqezi do të vendoset në ditët në vijim.