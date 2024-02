Egnatia nis përgatitjet për supersfidën me Vllazninë, Edlir Tetovës i mungon vetëm 1 sulmues

Egnatia do të luajë ditën e shtunë në transfertë supersfidën përballë Vllaznisë, e cila është e vlefshme për javën e 24-të të “Abissnet Superiore”. Sfida që do të zhvillohet në stadiumin “Loro Boriçi” do të startojë në orën 17:00.

Rrogozhinasit kanë nisur menjëherë nga puna, ku sot kanë kryer edhe seancën e parë stërvitore. Grupi i drejtuar nga trajneri Edlir Tetova është i plotë, me përjashtim të sulmuesit Mario Gjata. 23-vjeçar akoma nuk është gati dhe është drejt riaftësimit.

Përsa i përket lojtarëve të tjerë, ata e kanë zhvilluar stërvitjen pa asnjë problem. Tetova ka gati ekipin për supersfidën me Vllazninë, me këta të fundit që momentalisht janë skuadra më në formë e kampionatit. /newsport.al/