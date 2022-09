Edhe raundi tjetër i Premier League mund të riplanifikohet. Çfarë dihet tani për kalendarin?

Çfarë ndodhi?

Më 8 shtator u nda nga jeta mbretëresha e Anglisë, Elizabeta II. Për shkak të kësaj, Premier League i ka shtyrë të gjitha ndeshjet e javës së 7-të, pra ndeshjet e planifikuara për datat 10, 11 dhe 12 shtator. Ato do të mbahen më vonë, por ende nuk dihet se kur saktësisht.

“Liga dhe Klubet dëshirojnë t’i bëjnë homazhe shërbimit të gjatë dhe të palëkundur të Madhërisë së Saj për vendin tonë. Si monarkja jonë më e vjetër, ajo ka qenë një frymëzim dhe ka lënë pas një trashëgimi të pabesueshme pas një jete vetëmohuese.

Kjo është një kohë jashtëzakonisht e trishtuar, jo vetëm për kombin, por për miliona njerëz në mbarë botën që e admiruan atë. Ne i bashkohemi të gjithë atyre që vajtojnë vdekjen e saj”, tha shefi i Premier League, Richard Masters.

A janë shtyrë vetëm ndeshjet e Premier League?

Jo, më shumë ndeshje të divizioneve të ulëta dhe Superligës për femra. Federata Irlandeze e Futbollit ka anuluar të gjitha ndeshjet e planifikuara për këtë fundjavë në Irlandën e Veriut. Transferimi u mbështet nga ligat skoceze dhe të Uellsit.

Jo vetëm ngjarjet sportive shtyhen: koncertet anulohen (çmimi prestigjioz i muzikës Mercury Prize u anulua një orë para fillimit), disa dyqane janë mbyllur, sindikatat pezullojnë grevat (ato ishin planifikuar për punonjësit e postës dhe punonjësit e hekurudhave).

A do të ricaktohen vetëm ndeshjet e raundit tjetër?

Kjo është një pyetje tjetër. Sipas The Telegraph, ndeshjet mund të ricaktohen edhe për fundjavën e ardhshme. Premier League ka frikë se nuk do të jetë në gjendje të sigurojë sigurinë në stadiume sepse shumë oficerë policie do të përfshihen në organizimin e funeralit të Elizabeth II (me shumë mundësi më 19 shtator). /albeu.com/