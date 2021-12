E vërteta për marrëdhënien mes Dolores dhe Georginës

Këto janë ditë feste për Cristiano Ronaldon dhe Georgina Rodriguez .

Çifti është në pritje të binjakëve dhe vetëm pak orë më parë bëri të ditur se fëmijët e palindur do të jenë një djalë dhe një vajzë.

CR7 dhe Georgina organizuan festën tashmë të famshme të zbulimit të gjinisë, me Mateon e vogël i cili u emocionua për lajmin e mirë!

Në vetëm pak vite, sulmuesi i Manchester United dhe modelja kanë krijuar një familje të madhe dhe marrëdhënia e tyre po shkon mirë.

Por cila është marrëdhënia mes Georginas dhe nënës së Cristianos? Personi në fjalë, znj. Maria Dolores dos Santos Aveiro, foli për këtë.

“Ajo është një vajzë e mirë dhe është një mbështetje e madhe për Cristianon”, i tha Dolores “Hola”, duke hedhur poshtë thashethemet sipas të cilave dy gratë shkonin keq. Për Dolores është një periudhë e rilindjes së vërtetë pas goditjes në tru që e goditi një vit e gjysmë më parë, marr nga TuttoSport.

Krishtlindjet në shtëpinë e Ronaldos

Dolores ka zbuluar planet e familjes për Krishtlindje: në datat 24 dhe 25 familja e Ronaldos do ta kalojë në Mbretërinë e Bashkuar për shkak të angazhimeve të futbollistit me Djajtë e Kuq.

Georgina duket se tashmë është vendosur në Mançester, ku po kalon pushimet e para pas tre vitesh në Torino. Së fundmi ai ka treguar pemën e Krishtlindjes dhe dekorimet në rrjetet sociale, në pritje të ardhjes së pjesës tjetër të familjes.

“Është një festë e mrekullueshme. Ne shkëmbejmë dhurata dhe i tregojmë njëri-tjetrit histori. Do të jetë një mbrëmje e bukur, ” tha Dolores “. Dhe atë që më japin, do ta pranoj, do të jetë e mirëseardhur! Faleminderit Zotit, kam gjithçka që më nevojitet.

”Megjithatë, në natën e Vitit të Ri, Dolores, Cristiano, Georgina dhe fëmijët do të udhëtojnë drejt Portugalisë për të festuar ardhjen e vitit 2022 në Madeira. /albeu.com/