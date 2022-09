“E them tani”, Ronaldo: Ky është plani im për të ardhmen me kombëtaren e Portugalisë

Cristiano Ronaldo do të kalojë dy dekada duke mbrojtur fanellën e Portugalisë. Sulmuesi i Madeira kërkon të mbushë 20 vite në kombetare (ai do ta bëjë këtë më 20 gusht 2023), por dëshiron ta çojë karrierën e tij edhe më tej.

Katari nuk do të jetë eventi i fundit i madh për të, siç e pranoi publikisht në Quinas de Ouro Gala të organizuar këtë të martë nga Federata Portugeze e Futbollit.

Sulmuesi i Manchester United u vlerësua për kontributin e tij në futbollin portugez dhe për një meritë historike, golashënuesi më i mirë i të gjitha kohërave në futbollin ndërkombëtar.

I veshur me një kostum me vija, ai bëri publike golat e tij të radhës me kombëtaren. “Ka qenë një rrugë e gjatë, por shfrytëzoj rastin të them se rruga ime nuk ka përfunduar ende. Do t’u kushtojë pak më shumë me Cris. Ndihem i motivuar, ambicia ime është e madhe . Jam në kombëtare me shumë të rinj dhe dua të marr pjesë në këtë Botëror dhe në Europianin e 2024. E them tani”, siguroi ai./albeu.com