E tashmja dhe e ardhmja, Salah ka një mesazh për Barcelonën

Salah ka dhënë një intervistë për rrjetin egjiptian MBC Masr Tv. Në të, sulmuesi i Liverpool flet për situatën e rinovimit dhe i përgjigjet interesimit të Barcelonës për nënshkrimin e tij. “E kam thënë disa herë, nëse vendimi është në dorën time, dua të qëndroj në Liverpool, por vendimi është në duart e drejtuesve dhe ata duhet ta zgjidhin këtë çështje. Është në dorën e tyre. Aspekti financiar tregon se sa shumë ju vlerësojnë klubin dhe se janë të gatshëm të bëjnë gjithçka për t’ju bërë të qëndroni, por vetë vendimi nuk bazohet vetëm në ato çështje financiare,” shpreht Salah.

Sulmuesi egjiptian prej disa muajsh është në negociata me Liverpoolin për vazhdimin e kontratës. Megjithatë, palët nuk mund të bien dakord dhe kjo ka bërë që të spekulohet për një yll të mundshëm. Një nga klubet që do të ishte i kënaqur të nënshkruante Salah është Barcelona. Për sa i përket këtij interesimi të supozuar të Barçës, egjiptiani ishte shumë i hapur: “Është diçka që më bën të lumtur që një ekip si Barcelona është i interesuar për mua, por unë jam i lumtur në Liverpool dhe do të shohim se çfarë do të ndodhë në të ardhmen. Për momentin preferoj të qëndroj në Premier League, pasi është liga më e fortë në botë”.

Përveç Barcelonës, edhe PSG ka bërë të ditur interesimin e saj për Salah . Klubi francez e sheh Egjiptin si zëvendësuesin ideal për Mbappé nëse ai përfundon nënshkrimin për Madridin verën e ardhshme. /albeu.com