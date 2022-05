E shkuara e ndjek nga pas, fansat i kujtojnë postimin e vjetër dhe Grealish detyrohet t’i fshijë të gjitha

Manchester City u eliminua nga Real Madrid në gjysmëfinalen e Champions League, dhe kjo gjë ka mërzitur tifozët pa masë.

Në qendër e kritikave për shkak të këtij eliminimi ka përfunduar lojtari i Cityt, Jack Grealish, i cili përballë “Los Blancos” kishte dy mundësi shënimi në “Bernabeu”, të cilat nuk arriti t’i shfrytëzonte.

Fakti se pse Grealish u kritikua lidhet pak edhe me të kaluarën e tij, me anglezin që ishte fans i madh i Real Madridit.

Madje, në “Twitter”, ai kishte publikuar postime të shumta, ku shfaqej në përkrahje të klubit spanjoll.

Por, duket se ai e ka kuptuar reagimin e tifozëve dhe tashmë ka fshirë të gjitha postimet e kaluara që kishte në këtë drejtim./ h.ll/albeu.com

🚨 Jack Grealish has deleted his old tweet about Real Madrid after Manchester City’s collapse. pic.twitter.com/PTYaJfaykj

— SPORTbible (@sportbible) May 5, 2022