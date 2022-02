E pazakontë ajo që bën Quaresma në mes të një ndeshjeje (VIDEO)

Ajo që bëri Ricardo Quaresma në mes të një ndeshjeje të ligës portugeze midis Belenenses dhe Vitoria de Guimaraes është vërtet e pazakontë.

Ish-lojtari i Barçës mahniti lojtarët dhe shikuesit në kohën e shtuar të ndeshjes, me Belenenses 1-0 në favor dhe skuadrën vizitore në kërkim të golit të barazimit.

Ngjarja ndodhi kështu: në minutën e 91-të, Afonso Sousa u hodh në fushë me shqetësime të supozuara dhe Quaresma, as i shkurtër dhe as dembel, e mori për ta larguar nga fusha dhe për të mos humbur më kohë. SHIKO VIDEON KETU /albeu.com/