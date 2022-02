E pabesueshme në futbollin e femrave, lojtarja e Zelandës së Re shënon tipletë, por në portën e gabuar (VIDEO)

Një ngjarje e çuditshme ka ndodhur në futbollin e femrave, në ndeshjen USA dhe New Zealand e cila përfundoi me rezultatin 5-0.

Pjesa e parë përfundoi me rezultatin 3-0 për Amerikën, dhe autorja e 3 golave ishte mbrojtësja e qendrës, Moore. E jashtëzakonshmja këtu është se Moore është një lojtare e Zelandës se Re, pra ajo ka shënuar një tripletë në portën e saj dhe jo te kundërshtari.

Më pas në pjesën e dytë u shënuan dhe dy gola të tjerë për USA.

Ndeshja ishte e vlefshme për kualifikimet e SHEBELIVES Cup Women./ h.ll/albeu.com

. @sophsssmith making things happen early for the opener!!! 🇺🇸 #SheBelievesCup x @Visa pic.twitter.com/CpAvjdhqU1

. @schuerta + @100Purcent wreak havoc to double the lead! 🇺🇸 #SheBelievesCup x @Visa pic.twitter.com/pR3mLaLzg4

3-0 #USWNT leads New Zealand on a hat-trick by Meikayla Moore.

A hat-trick of own-goals, that is 🙈 #USAvNZL #SheBelievesCup

🎥 @USWNT pic.twitter.com/rXK5lSJoRO

