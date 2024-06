E pabesueshme: Çipi i vendosur në top tregoi prekjen me dorë të Opendas

Goli i anuluar i Lukakut (i dyti kundër Sllovakisë) la një imazh të pazakontë.

Gjyqtari turk Meler iu afrua VAR-it, që i tregoi imazhin e Openda-s duke prekur topin me dorë kur tentoi ta kontrollonte, si dhe pa sensorin që topi kishte inkorporuar, i cili ndihmoi të përcaktohej se, në të vërtetë, kishte kontakt me topin.

Topi ka për herë të parë të inkorporuar një teknologji të quajtur Connected Ball, të krijuar nga Adidas, e cila do të kontribuojë në vendimmarrjen e VAR-it.

Si për “offside” ashtu edhe për momente si ai që shërbeu për të anuluar golin e Lukakut.

Topi do të “paralajmërojë” nëse ka pasur një prekje, gjë që do të ndihmojë gjithashtu për të sqaruar autorësinë e disa golave, në ato raste ku zakonisht bëhet pyetja: “E preku apo nuk e preku?” Tani do të ketë dyshime.

Topi i zgjedhur nga UEFA ka një sistem në qendër, që strehon dhe stabilizon një sensor lëvizjeje të njësisë matëse inerciale 500 Hz (IMU), i cili mundësohet nga një bateri e rikarikueshme, e cila mund të karikohet në mënyrë induktive.

Duke kombinuar të dhënat e pozicionit të lojtarëve me inteligjencën artificiale, inovacioni kontribuon në teknologjinë gjysmë të automatizuar jashtë loje të UEFA-s dhe do të jetë çelësi për të ndihmuar në marrjen e vendimeve më të shpejta.

Zhvilluar në bashkëpunim të ngushtë me Kinexon, ai mund të ndihmojë gjyqtarët e VAR-it të identifikojnë çdo prekje individuale të topit, duke reduktuar kohën e shpenzuar për zgjidhjen e momenteve të prekjes së topit me dorë dhe të penalltive.

Kamerat (deri në 29) do të kapin lëvizjen e lojtarëve që do të përcaktojnë momentin e saktë dhe pikën e kontaktit midis lojtarit dhe topit. Sensorët madje mund të përcaktojnë nëse topi preket nga dora ose një pjesë tjetër e trupit.