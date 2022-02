E pabesueshme: Arrestohen dy lojtarë të Salernitana-s për vjedhje

Të gjithë në Salernitana janë shokuar, pasi dy futbollistë janë arrestuar për vjedhjen e një çantë.

Emrat e dy lojtarëve nuk janë bërë të ditur, gjithçka që dimë është se ata po mbahen në komisariatin e Salernos.

Presidenti i skuadrës, Danilo Iervolino, me të dëgjuar këtë lajm u shpreh në mënyrë karakteristike:

“Incidenti me pjesëmarrjen e dy lojtarëve tanë nga repartet e infrastrukturës na lë të habitur. Nëse konfirmohet, kjo është diçka shumë serioze që ne e dënojmë me të gjitha forcat. Është diçka që padyshim bie ndesh me vlerat që duhet të transmetojë sporti. Është në kundërshtim me vlerat që duam t’ua përcjellim brezave të ardhshëm”.