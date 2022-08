E njofton vetë klubi i Sevillas: Arrihet marrëveshja për transferimin e Isco-s

Ish-ylli i Real Madrid, Isco Alarcon momentalisht pa skuadër, do të zyrtarizohet së shpejti si lojtari më i ri i Sevillas.

Vetë ekipi andaluzian ka bërë një postim në “Twitter” ka njofton se është arritur një marrëveshje me Iscon.

Spanjolli pritet të nënshkruajë një kontratë dyvjeçare me Sevillan, ndërssa ishte trajneri Lopetegui që kërkoi me ngulm transferimin e tij./albeu.com

We have reached an agreement in principle to sign Isco! 🤝 pic.twitter.com/3ANZnw91ff

— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) August 7, 2022