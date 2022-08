E mërzitur: Vajza e dhunuar nga futbollisti i njohur ka dhënë detaje tronditëse

Në Britaninë e Madhe, vazhdoi gjyqi i Benjamin Mandy, i cili u akuzua për 8 akuza për përdhunim, një sulm seksual dhe një tentativë përdhunimi midis 2018 dhe 2021.

Njëra prej viktimave tregoi se ishte takuar me ish-futbollistin e Manchester City në Barcelonë në vitin 2017 dhe se një vit më vonë ai e kërcënoi gjatë një nate jashtë.

Pas festës, vajza dhe shoqja e saj vendosën të kalonin natën në dhomën e gjumit të “vilës së terrorit” të futbollistit ku kishte të ashtuquajturat “dhomat e panikut” ku ai i mbyllte viktimat e tij. Më pas ajo tregoi sesi francezi hyri në banjë teksa ajo po bënte dush në mëngjes.

“E ndjeva praninë e tij. Nuk e di si, por e ndjeva. Isha në shok. Unë thjesht doja të merrja një peshqir”, theksoi ajo.

Ajo shtoi se Mendy nuk do ta linte të dilte nga banja.

“U përpoqa ta largoja nga vetja, por ai vazhdoi të më shtynte. Ai hoqi boksierët e tij dhe më mbajti penisin pranë meje – ajo i tronditi të gjithë me deklaratën e saj.

Më pas prokurori shpjegoi në gjykatë se si francezët e shtynë vajzën në shtrat dhe tentuan ta fusin në prehër, ndërsa ajo u përpoq të mbulonte trupin e saj të zhveshur me një peshqir, duke i thënë “ndal” dhe “mos”.

Vajza e sulmuar ka treguar se nuk i kujtohet si ka përfunduar ngjarja, por ka arritur të mbledhë rrobat dhe të ikë nga shtëpia. /albeu.com/

Man City star Benjamin Mendy ‘tried to rape woman after exposing his penis to her’ https://t.co/hBS75FtWza

— Daily Mail Online (@MailOnline) August 17, 2022