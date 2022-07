E kryer, De Ketelaere transferohet te Milan, në fundjavë vizitat mjekësore

Fantazisti belg, Charles de Ketelaere do të jetë një lojtar i Milanit.

Është arritur totalisht akordi mes dy klubeve për talentin belg. Në fundjavë pritet që De Ketelaere të zbarokojë në Milano për vizitat mjekësore dhe firmën.

Fabrizio Romano konfirmon se fantazisti belg do të firmosë një kontratë deri në vitin 2027./ h.ll/albeu.com

Charles de Ketelaere to AC Milan, here we go! Full agreement set to be completed with Club Brugge, after personal terms agreed weeks ago – just waiting to get the deal signed this weekend. 🚨🔴⚫️ #ACMilan

Charles only wanted Milan move as priority – he’s gonna sign until 2027. pic.twitter.com/DTFOSdUFri

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2022