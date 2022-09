E kryer/ Chelsea gjen zëvendësuesin e Tuchel, blutë arrijnë marrëveshjen me Potter

Chelsea menjëherë ka gjetur zëvendësuesin e Thomas Tuchel tashmë të shkarkuar ditën e djeshme pas humbjes ndja Dinamo Zagreb në ndeshjen e parë të fazës së grupeve të Champions League.

Sipas Fabrizio Romano, blutë e Londrës kanë arritur marrëveshjen verbale me trajnerin e Brighton, Graham Potter.

Chelsea tashmë ka gati kontratën për teknikun e ri, ndërsa tashmë do t’i mbyllë marrëveshjen me Brighton për ta lënë të lirë Potter./ h.ll/albeu.com

Graham Potter will be appointed as new Chelsea manager, as expected. Agreement in place, contracts now being prepared as proposal has been accepted. Here we go. 🚨🔵 #CFC

Chelsea will complete the agreement with Brighton in the next hours. pic.twitter.com/cY7V5vdZy8

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 8, 2022