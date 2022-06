E kryer, “bomberi” i Ajax transferohet te Dortmund

Haaland iku në drejtim të Manchester City dhe për Dortmund nuk u nevojit shumë kohë për të gjendur zëvendësuesin e tij.

Fabrizio Romano, gazetari i njohur italian, raporton se ka përfunduar marrëveshja mes Dortmundit dhe Ajax-it për transferimin e Sebastian Haller.

Dortmund ka mbushur arkat e Ajax me 35 milionë euro dhe gjithashtu marrëveshja personale është arritur edhe me lojtarin për shifrat e kontratës.

Klubi i verdhë po përgatitt tashmë vizitat mjekësore dhe dokumentat për t’u firmosur./ h.ll/albeu.com

Done deal, completed. Borussia Dortmund are set to sign Sébastien Haller, €35m fee to Ajax and personal terms agreed. BVB are prepared for medical tests and paperworks to be signed. 🟡⚫️🤝 #BVB

Schlotterbeck, Sule, Adeyemi, Braaf, Ozcan and now Haller – huge window for BVB. pic.twitter.com/wcB0vjsmKC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2022