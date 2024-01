E krahasojnë me Pelen dhe Ronaldon, Endrick jep një përgjigje brilante

Real Madrid dhe Endrick Felipe janë duke numëruar mbrapsht deri në verë, kur rrugët e tyre përfundimisht do të kryqëzohen, pasi sulmuesi 17-vjeçar i Palmeiras ra dakord të bashkohej me Real Madridin më shumë se një vit më parë në një marrëveshje me vlerë 40 milionë euro plus 20 milionë euro bonuse.

Endrick ka nënshkruar kontratë afatgjatë me Real Madridin, por do të jetë në gjendje të lëvizë vetëm kur të mbushë 18 vjeç, në korrik të këtij viti. Ka shumë eksitim, por edhe shumë presion.

Në një intervistë për CazeTV, të mbuluar nga Mundo Deportivo, Endrick shpjegoi se ishte ëndrra e tij të shkonte në Lojërat Olimpike të Parisit 2024 dhe se ditëlindja e tij e 18-të do të sillte me vete më shumë se festime të mëdha, mundësinë për të marrë patentën e drejtimit.

Më herët në sezonin 2023, Endrick ndjeu shkëlqimin e vëmendjes së mediave dhe u pa i përlotur në stolin e Palmeiras. Megjithatë, ai duket se ka arritur një pikë qetësie me presionin.

“Ka gjëra që ndodhin dhe ka njerëz që flasin dhe thonë, ai është Pele i ri, Ronaldo i ri… Unë dua të jem Endrick dhe për mua, ajo që thuhet nuk ka rëndësi për mua”.

“Tani kam një përgjegjësi të madhe, do të duroj presionin sepse e di që mund të ndihmoj familjen time dhe dua të inkurajoj edhe të rinjtë e tjerë”, ka thënë Endrick.

Endrick është shpresa e madhe e futbollit brazilian aktualisht, pasi shpresat tek Neymar Junior për të udhëhequr Selecaon përsëri në lavdinë ndërkombëtare janë zbehur.

Ndërsa, presioni do të vazhdojë të rritet vetëm duke iu bashkuar Real Madridit, Los Blancos kanë përvojë në trajtimin e zhvillimit të të rinjve që vijnë nga Brazili. Rodrygo Goes dhe Vinicius Junior duhet të veprojnë si modele të përsosura dhe këshilltarë për Endrickun me ardhjen e tij. /Telegrafi/