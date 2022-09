Manuel Akanji është transferimi më i fundit te Manchester City.

Klubi anglez ka zyrtarizuar blerjen e mbrojtësit zvicerian, i cili pas katër sezonesh largohet nga Borussia Dortmund dhe nënshkruan kontratë deri në vitin 2027. Klubit anglez i kushtoi rreth 17 milionë euro.

Më parë Akanji ishte në radarët e Interit./ h.ll/albeu.com

We are delighted to announce we have completed the signing of Manuel Akanji from Borussia Dortmund! ✍️

