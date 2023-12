E FUNDIT / Giorgio Chiellini vendos këpucët në gozhdë

Një nga qendërmbrojtësit më të mirë të dekadës së fundit, fitues i shumë titujve. Legjenda e Italisë, Chielini ka njoftuar ditën e sotme tërheqjen nga futbolli.

Vendimi i tij për t’u tërhequr shënoi fundin e një epoke në futbollin profesionist. Si një nga qendërmbrojtësit kryesorë të dekadës së fundit, ndikimi i Chielinit ka qenë vërtet i jashtëzakonshëm.

Udhëheqja e tij e palëkundur, rekordi i jashtëzakonshëm fitues dhe karakteri i jashtëzakonshëm kanë lënë një gjurmë të pashlyeshme në sport.

Me një listë mbresëlënëse arritjesh, ai tregoi se është një legjendë. Në karrierën e Giorgio Chielini luajti në Seria A, MLS dhe me Kombëtaren Italiane, ai fitoi tituj e mëposhtëm:

🏆 1x Europian

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 9x Serie A

🏆🏆🏆🏆🏆 5x Coppa Italia

🏆🏆🏆🏆🏆 5x Superkupa e Italisë

🏆 1x Kupë MLS

🏆 1x Mburoja mbështetëse /Albeu

You have been the most beautiful and intense journey of my life.

You have been my everything. With you I have travelled a unique and unforgettable path.

But now it is time to start new chapters, face new challenges and write further important and exciting pages of life. pic.twitter.com/IjHDDE4jMe

— Giorgio Chiellini (@chiellini) December 12, 2023