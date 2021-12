E dashura e CR7 dërgon fëmijët për vizitë te Babagjyshi (FOTO LAJM)

Ndërsa Ronaldo u karantinua në Mançester për shkak të koronavirusit që ka kapur ekipin e Man United, Gergina Rodriguez dhe fëmijët u vizituan në shtëpinë e Bababgjushit të Vitit të Ri.

Që nga e shtuna e kaluar, kur filloi udhëtimi i tyre në Polin e Veriut, Georgina Rodriguez nuk ka reshtur së “ngarkuari” foto nga peizazhet me dëborë që vizitoi me fëmijët e saj, marrë nga Protothema.gr

Por ditën e sotme partnerja spanjolle e Cristiano Ronaldos dhe 4 fëmijëve të tyre kanë bërë një vizitë të veçantë teksa ndodheshin në shtëpinë e babadimrit me të cilin janë fotografuar.

“Mami më e lumtur në botë…”, ka shkruar Georgina në postimin e saj, ndërsa në të njëjtën kohë babai i familjes është “i bllokuar” në Mançester në pritje për të zbuluar se kur do të luajë sërish me Man United (ndeshja e sotme me Brentford u shty. për shkak të Covid-19). /albeu.com/

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)