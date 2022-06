E BUJSHME/ Vetëm detajet e fundit kanë mbetur që Lukaku të shkojë te Inter

Rikthimi i madh është duke u përgatitur. Sipas informacioneve të fundit të riprodhuara nga gazetarët më të mirë evropianë, Romelu Lukaku është një hap larg Interit.

Zikaltërit janë në negociata të avancuara me Chelsea për huazimin e sulmuesit belg. Në mbrëmje pritet të ketë kontakte të reja për të mbyllur super marrëveshjen mes dy palëve. Interi aktualisht po i jep 7 milionë euro Chelsea për huazimin e Lukakut, “blutë” kërkojnë 12 dhe pritet të mbyllen rreth 10 milionë euro.

Lukaku ishte një nga lojtarët më të rëndësishëm në rrugën e milanezëve për të fituar titullin në sezonin 2021/21, duke shënuar 24 gola dhe duke ndarë 10 asistime. /albeu.com/

Romelu #Luakaku is one step away to return to #Inter from #Chelsea on loan for €10M. Last details and closing in the next days. #transfers #CFC

Work in progress for Romelu Lukaku’s comeback to Inter. Talks ongoing with Chelsea on the final loan fee, Inter will improve the opening proposal worth €5m plus €2m in add-ons. 🔵🇧🇪 #Inter

Next week will be key to speed up talks – as all parties want to find a solution soon. pic.twitter.com/LN65OuzBjN

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2022