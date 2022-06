E BUJSHME/ Trajneri legjendar synon Bale-n

Dyshimet vazhdojnë për të ardhmen e Gareth Bale ku tashmë është larguar nga Real Madrid. Përtej qëllimit të tij për të shkuar me Uellsin në Kupën e Botës në vjeshtë, pak të dhëna të tjera janë shfaqur. Një rikthim në Cardiff, apo MLS? Kjo mbetet për t’u parë.

Në moshën 32-vjeçare, ky sulmues, cilësia e të cilit është jashtë çdo dyshimi, ngjall pasiguri për shkak të rolit të tij. Çështja e pagës është një tjetër faktor që mund të përcaktojë edhe të ardhmen e tij.

Jose Mourinho përpiqet

Siç mund ta shohim në një informacion nga OK Diario, tani kemi se Roma do të ndiqte gjurmët e këtij lojtari. Nënshkrimi pa pagesë që mund t’i japë një plus sulmit të tij dhe të rivlerësojë projektin aktual që Liga e Konferencës u fitua nga Roma dhe Jose Mourinho do ta vlerësonte seriozisht këtë nënshkrim.

Roma është e interesuar mes shumë klubesh. Një objektiv jashtëzakonisht interesant që tashmë trajneri portugez e vlerëson. /albeu.com/