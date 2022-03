E BUJSHME/ Sportisti i njohur interesohet për të blerë klubin e Chelsea

E ardhmja e Chelseat është ende në ajër, pasi pronari Roman Abramovich u përpoq të kalonte kontrollin e klubit te fondacioni bamirës i Bluve. Ka pasur zëra që pretendojnë se rusi mund të shikojë për të shitur klubin dhe Conor McGregor është shfaqur si një kandidat për ta blerë atë.

Abramovich bleu Chelsean në 2003, por u vu nën vëzhgim për shkak të lidhjeve të tij me qeverinë ruse që nisi një pushtim të Ukrainës. Si përgjigje, ai lëshoi ​​një deklaratë të shtunën mbrëma.

“Gjatë zotërimit tim gati 20-vjeçar të Chelsea-t, gjithmonë e kam parë rolin tim si kujdestar i klubit, puna e të cilit është të sigurojë që ne të jemi aq të suksesshëm sa mund të jemi sot, si dhe të ndërtojmë për të ardhmen, ndërkohë që gjithashtu duke luajtur një rol pozitiv në komunitetet tona”, tha ai në një deklaratë të publikuar në faqen e internetit të Chelsea.

“Unë kam marrë gjithmonë vendime me interesin më të mirë të klubit në zemër. Unë mbetem i përkushtuar ndaj këtyre vlerave. Kjo është arsyeja pse sot po u jap administratorëve të fondacionit bamirës të Chelsea kujdesin. Besoj se aktualisht ata janë në pozicionin më të mirë të kujdesen për interesat e klubit, lojtarëve, stafit dhe tifozëve”.

Sidoqoftë, administratorët e fondacionit bamirës e raportuan këtë në Komisionin e Bamirësisë në MB, kështu që Abramovich mund të ketë nevojë të kërkojë një zgjidhje tjetër. Në Conor McGregor, ai mund të ketë një të tillë.

Luftëtari irlandez MMA njoftoi të mërkurën në mbrëmje se do të ishte i interesuar të blejë klubin e Premier League.

“Dëshiroj ta eksploroj këtë”, shkroi ai në një postim në Twitter, i cili përfshinte një pamje të një bisede në WhatsApp, në të cilën iu tha se Chelsea do të dilte në shitje për 3 miliard paund.

McGregor është një tifoz futbolli. Edhe pse klubi i tij i preferuar është Manchester United, ai mund të kërkojë të blejë klubin londinez.

McGregor u rendit si atleti më i paguar në botë nga Forbes në vitin 2021, megjithatë pasuria e tij neto nuk besohet të jetë afër çmimit të kërkuar prej 3 miliard paund.

Ai do të duhet të kërkojë të blejë Chelsean me ndihmën e ndonjë partneri nëse dëshiron seriozisht ta ndjekë këtë./ h.ll/albeu.com

I wish to explore this. @ChelseaFC pic.twitter.com/ABEjjCqhD7

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 2, 2022