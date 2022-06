E BUJSHME/ PSG në kontakt me Jose Mourinhon

Telegrafi raporton një mospërfillje të bujshme të tregut.

Çuditërisht, Paris Saint-Germain po shqyrton një lëvizje të papritur për ta bërë Jose Mourinhon trajnerin e tyre të ri.

Klubi kampion francez, i cili njëkohësisht mban kontakte edhe me drejtues të tjerë ( Christophe Galtier i Nicës mbi të gjitha), ka vënë në shënjestër Special One për tabloidin anglez, i cili është lidhur me Romën edhe për dy vite të tjera kontratë. /albeu.com/