E bujshme nga Gjermania/ Dortumundi largon yllin e skuadrës për t’i liruar vendin futbollistit shqiptar

Borusia Dortmund, po shihet si favoritja kryesore për të siguruar shërbimet e sulmuesit së Fisnik Asllani. Talenti i Kosovës ka një klauzolë lirimi prej 25-29 milionë eurove, ndërsa te verdhezinjtë shihet si pasuesi i Guirasit.
Mediat gjermane bëjnë me dije se drejtori sportiv Ole Buk, është në kontakte të vazhdueshme me Asllanin, teksa sulmuesi pëlqehet edhe nga Bajerni dhe disa klube tjera.
Ndërkohë, Asllani është aktualisht i fokusuar për ta ndihmuar Kosovën që të kalojë Sllovakinë me shpresën për një vend në Kampionatin Botëror 2026.