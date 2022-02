E BUJSHME/ Nga Anglia raportojnë se CR7 do të zëvendësojë Mbappe

Aventura e re e Cristiano Ronaldos në Manchester nuk po shkon ashtu siç shpresonte portugezi, si në nivel ekipor aktualisht jashtë Champions League, ashtu edhe në nivel individual, me 8 gola në 20 ndeshje.

Në Angli kanë filluar thashethemet e një lamtumire të mundshme në verë.

Sipas ‘The Sun’, Ronaldo nuk ka ndërmend të vazhdojë aventurën në rast të dështimit për t’u kualifikuar në Champions League dhe agjenti i tij Jorge Mendes tashmë ka nisur të diskutojë me drejtuesit e klubit.

Në rast lamtumire, thuhet se për CR7 do të ishte PSG e cila do ta priste me krahë hapur, klubi francez i cili do t’i thotë lamtumirë Mbappe-s në verë dhe mund të bashkojë Ronaldon me Messin./h.ll/albeu.com