E BUJSHME/ CR7-Real Madrid mund të ribashkohen

Gjatë merkatos së verës mund të kemi një transferim të bujshëm. Rrugët e Cristiano Ronaldos dhe Real Madrid mund të ribashkohën sërish.

Madrilenët kanë arritur marrëveshjen me Kylian Mbappen që gjatë merkatës së verës të kalonte në “Santiago Barnabeu”. Nuk mbaron me kaq, një raportim nga “El Nacional” ka bërë që të gjithë tifozët madrilenë të ëndërrojnë, për të parë idhullin e tyre të luajë përsëri me Realin.

“El Nacional” raporton se Florentino Perez nuk e ka hedhur poshtë mundësinë e rikthimit të CR7 në “Santiago Bernabeu“, me “Los Blancos” që kërkojnë të përfitojnë nga situata ku CR7 nuk është edhe shumë i lumtur te skuadra angleze e Manchester United.