E BUJSHME/ Conte tenton Insigne, një ofertë me kosto të ulët është gati për ta blerë në janar

Sipas asaj që raportohet nga La Repubblica Napoli, Tottenhami i Antonio Contes do të ishte gati të dilte me një ofertë me kosto të ulët për t’u paraqitur tek Napoli për të blerë Lorenzo Insigne, të cilit i skadon kontrata fund të këtij sezoni, marrë nga TuttoMercatoWeb.

Në fillim të shkurtit kapiteni mund të arrijë marrëveshje me çdo skuadër dhe për këtë arsye Spurs do të përpiqen të shfrytëzojnë kushtet e tij kontraktuale për ta marrë përsipër me një ofertë më të ulët. /albeu.com/