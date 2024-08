E ardhmja e Xherdan Shaqirit, a do të transferohet ish-ylli i kombëtares zvicerane

Xherdan Shaqiri, 32 vjeç, është rikthyer në SHBA. Javën e kaluar, ylli i pensionuar nga kombëtarja zvicerane, filloi sërish stërvitjen me klubin e tij Chicago Fire. “Në gjendje shumë të mirë fizike”, thotë drejtori sportiv i Çikagos, Georg Heitz. Emri i Shaqirit madje figuronte në listën e kontingjenteve për Kupën e Ligës, por sulmuesi nuk arriti të hynte në skuadër.

Pas një largimi të hershëm nga turneu i klubeve të Amerikës së Veriut, Chicago nuk do të kthehet në MLS deri në fund të gushtit.

Në fakt kjo është koha e përsosur për të sqaruar të ardhmen e Shaqirit. Megjithatë, ende nuk ka pasur ndonjë kontakt mes lojtarit dhe klubit në lidhje me këtë. “Deri më tani, as një klub dhe as lojtari nuk na janë afruar për të folur për situatën e kontratës. Supozojmë se Xherdan do ta përmbushë kontratën me ne”, thotë Heitz.

Por nëse Shaqiri dëshiron të largohet nga Chicago këtë verë, koha është thelbësore.

Ndonëse do të ishte e mundur të ndërpritet kontrata në çdo moment për të gjetur një zëvendësues për zviceranin, Çikagos i ka mbetur vetëm një javë. Në MLS, afati kalimtar mbyllet më 14 gusht.

Pas kritikave publike të Shaqirit ndaj Çikagos, javët e fundit kishte shumë shenja se ai së shpejti do të largohej nga MLS. Tani 125-herë lojtari i kombëtares mund të qëndrojë në SHBA deri në fund të vitit. Rikthimi në Evropë, të cilin Shaqiri do ta dëshironte, do të ishte problem vetëm pasi kontrata e tij të përfundojë në dimër?

Për vëllanë dhe këshilltarin Erdin Shaqiri, është mundësia e fundit për të marrë pjesë sërish në një transfertë fitimprurëse. Kjo është pikërisht arsyeja pse një rikthim në Bazel duket ende shumë i pamundur.

Sepse FCB nuk mund të vazhdojë me mundësitë financiare të klubeve të tjera.