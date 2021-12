E ardhmja e Saul mund të marrë tjetër rrugë në janar

Ishte një marrëveshje huazimi që, teorikisht, i ndihmoi të gjithë, me Atletico Madridin duke hequr pagën e Saul Niguez-it në mënyrë që të paguante për rikthimin e Antoine Griezmann, ndërsa Chelsea mori një mesfushor shtesë për të rotacion me Jorginhon, Mateo Kovacic dhe N’Golo Kante.

Megjithatë, që nga momenti kur Saul nënshkroi një marrëveshje huazimi një-vjeçar me kampionët e Evropës, ka pasur pakënaqësi shumë universale në Stamford Bridge, me episodin e fundit që hedh dyshime mbi të ardhmen e mesfushorit në Londër.

Tuchel nuk mund t’i garantojë Saul-it minuta

Problemi kryesor është mungesa e vazhdimësisë që Saul ka pasur në skuadër këtë sezon, me Tuchelin që e sheh atë tërësisht si një opsion rotacioni. Megjithatë, në raste të rralla që ai ka qenë në fushë, ai ka qenë një zhgënjim i madh, duke u zëvendësuar në pjesën e parë në të dy fillimet e tij në Premier League kundër Aston Villa dhe Watford.

“Nuk e di se ku shkon [Saul] nga kjo paraqitje”, deklaroi Tuchel pas fitores ndaj Watford.

“Ai kishte një karton të verdhë, kështu që ne kishim dy opsione. Mund të kishim hequr [Marcos] Alonson, i cili gjithashtu kishte një të verdhë, dhe të provonim Saulin si mbrojtës krahu.

“E kisha këtë në mendjen time para ndeshjes, por mendova se ndoshta nuk ishte ndeshja e duhur për të provuar gjërat me pozicione të reja”.

Dëmtimet e Kante, Kovacic dhe Jorginho duhet t’i kishin hapur derën Saulit për të luajtur më shumë futboll, por realiteti është se Tuchel thjesht nuk i beson sa duhet spanjollës.

Huazimi mund të shkurtohet në janar

Ndërsa pranoi se po mendonte të përdorte Saulin në një rol tjetër, fjalët e Tuchel nuk ishin një miratim i ndezur për mesfushorin dhe ka çdo arsye për të besuar se huazimi mund të shkurtohet në janar. Chelsea ka të ngjarë të jetë në kërkim të opsioneve më me ndikim, të përhershëm dhe të ketë para për të trajtuar zonën në dimër.

Ky do të ishte një lajm i keq për Los Colchoneros, të cilët do të duhet të gjejnë një klub tjetër për të hequr pagën e Saulit nga librat e tyre, me pagat e tij që kanë shkuar drejt pagës së Griezmann-it gjatë huazimit të tij në kryeqytetin spanjoll. Ekziston një farë simpatie për një lojtar që nuk i është dhënë shumë kohë në fushë për t’u ambientuar me jetën në Premier League, por pak lojtarë e marrin veten nga dy tërheqje të turpshme në pjesën e parë./h.ll/albeu.com