E ardhmja e Ronaldos: Ai planifikon të jetojë në Portugali pas karrierës së tij, vetëm toka vlen 8 milionë euro

Sipas mediave portugeze, Ronaldo po planifikon t’i japë fund karrierës dhe thuhet se po ndërton një vilë të re në një nga zonat më prestigjioze të banimit të Portugalisë. Ai shpenzoi më shumë se tetë milionë euro në tokë në rivierën portugeze Quinta da Marinha dhe puna ka nisur së fundmi. Gazeta portugeze Correio da Manha thotë se Ronaldo do ta përdorë shtëpinë si investim, ndërsa TV 7 Dias pretendon se do ta përdorë pronën si shtëpi familjare pas daljes në pension.

“Toka u rrethua kohët e fundit dhe u ble nga Ronaldo. Ai do të jetojë këtu me familjen pas përfundimit të karrierës. Të gjithë fqinjët e dinë këtë dhe sigurisht që jemi të lumtur. Ronaldo është Ronaldo ka thënë fqinji i ardhshëm i futbollistit për mediat portugeze.

Është një projekt i arkitekturës moderne që nxjerr detaje të pasura dhe paraqet cilësi të lartë ndërtimi dhe materiale të larta. Vila ndodhet ne nje truall prej 2720 m2 nga te cilet siperfaqja e ndertimit eshte 1100 m2. Pozicioni i viles eshte ne nje lokacion te shkelqyer me orientim nga jugu, dhe te gjitha dhomat e gjumit do te kene pamje nga deti.

Vila do të ketë një garazh të bollshëm ku Ronaldo do të mund të parkojë gjashtë kafshë shtëpiake, dhe do të jetë e pajisur me ashensor, ngrohje nën dysheme, ajër të kondicionuar dhe panele termike diellore.

Sulmuesi i Djajve të Kuq bleu një nga apartamentet më të shtrenjta të shitura ndonjëherë në Lisbonë vitin e kaluar. Është një pronë me vlerë 7.7 milionë euro e cila ka një palestër dhe një pishinë të brendshme.

Perandoria e Cristianos përfshin gjithashtu një pasuri luksoze me një vilë shtatëkatëshe me pamje nga Oqeani Atlantik në Funchal, kryeqyteti i rajonit autonom portugez të Madeira. Ai e bleu atë në 2019, dhe nëna e tij Dolores dhe vëllai Hugo jetojnë në pasuri.

Kujtojmë, në fund të tetorit të vitit të kaluar, Cristiano dhe Georgina njoftuan të lumtur se ishin në pritje të binjakëve, një vajzë dhe një djalë, por së fundmi ata u goditën nga një tragjedi e tmerrshme. Djali i tyre vdiq gjatë lindjes, ndërsa vajza e tyre mbijetoi. Cristiano tashmë ka katër fëmijë, Cristiano Junior dhe binjakët Eva dhe Matea, të cilët i lindi me fekondim artificial dhe një vajzë, Alan Martin, solli në jetë Georgina, fëmijën e tyre të parë së bashku. /albeu.com/