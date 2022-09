E ardhmja e pasigurt e Roberto Firminos

Roberto Firmino sapo ka nisur sezonin e tij të tetë me Liverpoolin. Braziliani 30-vjeçar zbarkoi në Anfield Road në verën e vitit 2015 dhe që atëherë ka arritur të grumbullojë jo më pak se 333 ndeshje zyrtare (101 gola dhe 77 asistime).

Edhe pse sulmuesi vazhdon të ketë mbështetjen e Jurgen Klopp (ai ka qenë titullar në katër nga gjashtë ndeshjet e para të Premier League ), vazhdimësia e tij përtej qershorit 2023 nuk duket e garantuar për momentin. Në fakt edhe sot e kësaj dite bisedimet për vazhdimin e kontratës së tij janë të paralizuara.

Situatë delikate

Nëse bordi anglez nuk bën një hap përpara në javët e ardhshme, ai do të jetë i lirë të negociojë me çdo klub nga 1 janari. Në parim, sulmuesi dëshiron të mbetet i lidhur me njësinë ekonomike, por skenarë të tjerë nuk duhet të përjashtohen.

Logjikisht, situata e tij nuk ka kaluar pa u vënë re. Sipas llogarisë së Liverpool Echo, një klub i madh në kontinent, Juventusi, mbetet në ndjekje. Biankonerët, të cilët tashmë testuan nënshkrimin e tij në verë, nuk përjashtojnë mundësinë që të ndërmarrin veprime në janar ose të presin deri në verë për ta rekrutuar atë pa asnjë kosto. /albeu.com/