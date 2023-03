E ardhmja e Jose Mourinhos, një klub i madh mendon firmën me trajnerin portugez

E ardhmja e Jose Mourinhos është në dyshim. Trajneri i njohur portugez mund të largohet nga Roma në fund të sezonit, nëse ekipi nuk ia del të dërgojë në shtëpi një trofe.

Të vetdijshëm për këtë situatë janë te PSG, klub ky i cili është në kërkim të një tekniku për pankinën. Galtier nuk bind aspak në Paris, pasi dështoi në UEFA Champions League këtë edicion.

Kështu, Jose Mourinho ka mundësi reale për të firmosur me kampionët e Francës. A do ndodhë diçka e tillë apo jo në verë, do e tregojë koha.