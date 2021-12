E ardhmja e Insigne, agjenti: Janari vendimtar për rinovimin, në shkurt gjithçka ndryshon

Nga 1 janari, Lorenzo Insigne , të cilit i skadon kontrata me Napolin , do të jetë i lirë të pajtohet me çdo skuadër për të lëvizur pa kosto duke filluar nga 1 korriku.

Një eventualitet që Vincenzo Pisacane e përjashton tani për tani: “Nuk do të kem kontakt me askënd, jam shumë i vendosur. Nga data 2 shkurt gjithçka do të ndryshojë “.

Fjalët e agjentit të kapitenit blu kontekstualizojnë vështirësitë në negociatat për rinovimin me klubin: “Nuk e konsiderojmë të përshtatshëm propozimin , De Laurentiis thotë atë që beson, por duhet ta pyesim se cila ishte oferta e tij dhe pse lojtari e refuzoi atë“. /albeu.com