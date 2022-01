E ardhmja e Dybala vendoset në shkurt, Inter dhe Liverpool presin “krahë hapur”

Situata te Juventus është pak e ndërlikuar kur bëhët fjalë për largimet.

Bentancur pëlqehet nga Aston Villa, Ramsey është jashtë planeve, Bernardeschi gjithashtu, por edhe Dybala i cili nuk po gjenë gjuhën e përbashkët për të rinovuar.

Drejtori ekzekutiv i Juventus-it ka thënë se në shkurt do të kuptohet për të ardhmen e argjentinasit. Në muajin shkurt, Juventus do të mbajë një samit vendimtar për të kuptuar dhe më mirë për të ardhmen e Dybala. Në këtë samit do të diskutohen rinovimet e kontratave dhe aty do të merret vesh e ardhmja e tij.

Inter dhe Liverpool janë duke u kujdesur çdo ditë për Dybalan. Ardhja e Vlahoviç mund të pengojë adoptimin e tij në formacion, por primare mbetet pakënaqësia e tij me kontratën e paraqitur nga drejtuesit./ h.ll/albeu.com