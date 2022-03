E ardhmja e Dani Alves? Barcelona merr vendimin

Barcelona e ka të qartë se dëshiron të vazhdojë të llogarisë në radhët e saj te Dani Alves. Futbollisti u rikthye pothuajse falas për të luajtur nën urdhrat e Xavit dhe kundër të gjitha gjasave ka qenë një nga më të mirët që nga janari i kaluar.

Në moshën 38-vjeçare, ai është një pjesë thelbësore për trajnerin e Barçës, dhe me të si mbrojtës i djathtë, ai ka garanci që nuk i kishte më parë dhe që e lejojnë të përdorë Destin edhe në pozicione më sulmuese.

Braziliani nënshkroi deri më 30 qershor, por me një opsion rinovimi automatik nga klubi nëse do të përmbushte një performancë specifike. Vendimi është unanim dhe është se edhe pse mbrojtësi i djathtë do të përforcohet me Azpilicueta, nëse gjithçka shkon sipas planit, Alves do të qëndrojë deri në verën e vitit 2023 si shpërblim për angazhimin dhe punën e tij. /albeu.com