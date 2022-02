Ka përfunduar 1:1 sfida mes Napolit dhe Interit.

Fillimisht, rezultati u zhbllokua në minutën e 7’ të ndeshjes, kur Lorenzo Insigne shënon nga penalltia.

Golin e barazimit për “Nerazzurët” dhe të fundit të ndeshjes e shënoi sulmuesi boshnjak Edin Dzeko, i cili shënon në minutën e 47’.

Interi vazhdon kryesimin e tabelës me 54 pikë, me Napolin që e ndjek e dyta me 53 pikë. SHIKO GOLIN E NAPOLIT SHIKO GOLIN E INTERIT/albeu.com/