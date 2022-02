Dzeko: Inter erdhi dhe më mori nga Roma, ndaj Liverpoolit e kemi të vështirë por ne do të bëjmë maksimumin

Pas golit në Kupën e Italisë ndaj Romës që zhbllokoi çerekfinalet e Kupës së Italisë, Edin Dzeko është gati të drejtojë sulmin e Interit edhe në ndeshjen kundër Napolit në kampionat dhe të mërkurën, kur Nerazzurrët do të presin Liverpoolin në ndeshjen e parë e fazës së 16-të të Ligës së Kampionëve.

Sulmuesi boshnjak, i intervistuar nga ish-shoku i skuadrës së Manchester Cityt, Micah Richards, zbuloi historikun e ardhjes së tij në “Beloved”. Një transferim që mund të ishte përfunduar vite më parë duke qenë se klubi e kishte ndjekur prej disa kohësh.

Duke folur për kalimin në Inter, ai pranon: “Verën e kaluar ishte hera e parë që mendova me vete: “Nuk do të shkoj askund”. Një vit më parë kishte pasur diçka me Juventusin; dy vjet përpara se të kishte diçka me Interin, negociatat praktikisht përfunduan.

Verën e kaluar nuk prisja të largohesha pas ardhjes së José Mourinhos. Fola kur ai erdhi dhe ai e dinte se unë ende kisha një vit në kontratën time. Ishte një nder që një menaxher kaq i madh kishte ardhur në klub.

Unë i thashë: “Unë jam këtu dhe do të jap gjithçka për ty dhe për klubin. Por pasi ky është viti i fundit i kontratës ime, nëse del diçka, a mund ta konsiderojmë? “Brenda pak ditësh kishte ardhur Tammy Abraham nga Chelsea dhe Interi kishte ardhur për të më marrë mua . ”

Gjithashtu Dzeko ka folur edhe për ndeshjen ndaj Liverpoolit.

“Patëm një shorte jo të favorshëm, Liverpool është një nga ekipet më të mira në qarkullim.

Ata janë favoritë, por në futboll nuk i dihet kurrë. Ne jemi Inter dhe e kemi vërtetuar disa herë që mund të përmbysim çdo rezultat”./h.ll/albeu.com