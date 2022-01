“Dyert” e Premier League hapen sërish për Moratan

Alvaro Morata nuk e ka arritur qëllimin e tij për të qenë në gjendje të nënshkruajë për Barcelonën, por synimi i Juventusit mbetet i njëjtë, për ta larguar atë gjatë gjithë ditës së sotme, datë në të cilën mbyllet merkato dimërore.

Tani për tani, agjenti i lojtarit i është përgjigjur dy telefonatave, një nga Arsenali dhe një nga Tottenham. Të dyja skuadrat kanë humbur saktësisht opsionin Vlahovic kundër “Zonjës së Vjetër” dhe tani kërkojnë të përforcojnë linjat e tyre të sulmit me ndërkombëtarin spanjoll.

Edhe pse Paratici kërkon ta marrë atë te Spurs, falë marrëdhënies së tyre miqësore, opsioni i Topçinjve josh madrilenin që do të kthehej në Premier League për t’iu bashkuar një tjetër prej klubeve më të mira angleze. Pikërisht ai do ta bënte këtë për të mbuluar vendin vakant që do të linte Aubameyang, i cili më në fund është zgjedhur për të forcuar sulmin e FC Barcelona. /albeu.com