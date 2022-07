Dybala thyen rekordin e CR7 për fanellat e shitura brenda një ditë në Serie A

Dybala është blerja më e re e Romës dhe padyshim një nga më të mirat ndër vite.

Tifozeria e Romës e ka pritur këtë transferim me shumë bujë dhe gëzim. Argjentinasi pak ditë më parë u zyrtarizua në kryeqytet ku firmosi dhe një kontratë 3-vjeçare.

Sipas “Corriere dello Sport”, ky transferim ishte shumë i bujshëm te klubi kryeqytetas . Sulmuesi 28-vjeçar ka thyer një rekord i cili mbahej nga CR7 në kohën kur u transferua te Juventus.

Fanella e Ronaldos në atë kohë është shitur 520 mijë herë brenda ditës, por sipas medias italiane, Dybala e ka thyer këtë rekord duke shitur 535 mijë fanella brenda ditës te Roma./ h.ll/albeu.com

Paulo Dybala has broken Cristiano Ronaldo’s Juventus record of most shirt sales on the day of the transfer announcement.

Ronaldo to Juve sold 520,000 shirts on the opening day. Dybala hit approx. 535,000 shirt sales.

(Corriere dello Sport) pic.twitter.com/IE6RWeC80M

