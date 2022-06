Dybala i vendosur, dëshiron Interin dhe kërkon përshpejtim të negociatave

Paulo Dybala është me nxitim. Ai po pret me padurim rinisjen e sezonit të ri dhe synon të fillojë fuqishëm me ekipin e ri që do të jetë.

Sipas “Gazzetta dello Sport”, ka një pakt me Interin dhe dëshiron vetëm zikaltërit. Ai pret që mentori i tij Beppe Marotta të zbusë mosmarrëveshjet e vogla që lindën me agjentin e tij dhe ta mbyllë shpejt çështjen, duke e dërguar atë në Milano.

Dybala është i bindur prej kohësh nga projekti zikaltër dhe ai ka në mendje vetëm Interin. Zikaltërit janë përpara çdo ekipi tjetër për të nënshkruar atë, edhe pse për momentin Marotta nuk ka lëvizur gurët e tij pasi mbylli rikthimin e Lukakut. Mediat italiane theksojnë se brenda pak ditëve do të jetë takimi i radhës mes dy palëve, ku me shumë mundësi do të merret vesh se si do të shkojnë gjërat.

Por thuhet gjithashtu se Interi po pret largimin e Dzekos dhe Sanchez, për të liruar klubin nga pagat e larta. Interi është përpara, por duhet të nxitojë pasi Roma dhe Milan janë të fshehur diku duke pritur mundësinë e tyre./ h.ll/albeu.com